صحف الكويت تبرز تصريحات السيسي بقرب الاحتفال بالنصر على "خوارج العصر"

الكويت- (أ ش أ):

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم السبت، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال زيارته أمس لاحدى القواعد الجوية بسيناء.

وقالت صحية "القبس"، تحت عنوان (السيسى: سنحتفل بالقضاء على "خوارج العصر" قريبا)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن خلال زيارته أمس لاحدى القواعد الجوية بسيناء، أن المصريين سيحتفلون قريبا بالقضاء على "خوارج العصر".

وأضافت أن الرئيس السيسى أكد أن جهود المصريين، هي التي ستبنى مصر، تصل بها الى مزيد من التقدم والرقى، واحياء الأمل فى المستقبل، لافتة الى انه التقى خلال الزيارة بعدد من المشاركين فى عملية (سيناء 2018).

أما صحيفة "الأنباء"، فقالت تحت عنوان (السيسى فى قاعدة جوية بسيناء :سنحتفل هنا قريبا بالنصر على خوارج العصر)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعرب خلال الزيارة، عن اعتزازه والشعب المصري بالدور الوطني الذي يقوم به مقاتلو القوات المسلحة والشرطة في دحر الإرهاب واستعادة الأمن بهذه البقعة الغالية من أرض مصر، مشيدا بالتنسيق والتعاون الجيد بين القوات المسلحة والشرطة، لرصد وتتبع الخلايا الإرهابية وتنفيذ الضربات الاستباقية الناجحة ضد هذه العناصر.

وأشارت الى أن الرئيس السيسى أكد ضرورة استخدام كل القوة ضد كل من تسول له نفسه أن يرفع السلاح ضد أي مصري، وأن عقيدة الجيش المصري الأصيلة، هي حماية الشعب والوطن، وليس الاعتداء على أحد، مشددا على أن مواجهة الإرهاب أشرف مهمة على الإطلاق لتحقيق الأمن والأمان للشعب المصري العظيم، قائلا "إننا سنأتي هنا قريبا للاحتفال بالنصر على خوارج هذا العصر".

ونقلت عن الرئيس السيسى قوله، إن عملية التنمية في سيناء ستتحقق بمشيئة الله؛ حيث تضع الدولة نصب أعينها الاستمرار في تنميتها، والتي تقدر تكلفتها بـ 275 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مطار مدني بسيناء كاحدى دعائم التنمية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه لن يترك مصر عرضة للضياع أو الهدم، وأن جميع مؤسسات الدولة، مكلفة بالحفاظ على الدولة وكيانها ووجودها.

بدورها، قالت صحيفة "الجريدة"، تحت عنوان (السيسى يعد بانتصار قريب فى سيناء)، إن الرئيس السيسي واصل ممارسة مهام منصبه، غير عابئ بالانتخابات الرئاسية التي لم يقم بجولة دعائية واحدة فيها، مكتفيا بسجل إنجازاته خلال السنوات الأربع الماضية؛ حيث قام مرتديا الملابس العسكرية، بزيارة مفاجئة لاحدى القواعد الجوية بسيناء.

وقالت صحيفة "الراى"، تحت عنوان (السيسى من سيناء : قريبا يحتفل المصريون بالقضاء على خوارج العصر)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد خلال زيارته لقاعدة جوية بسيناء، أن المصريين سيحتفلون قريباً، بالقضاء على خوارج هذا العصر، مشدداً على أن جهودهم هي التي ستبني دولتهم وتصل بها إلى مزيد من التقدم والرقي وإحياء الأمل في المستقبل.

أما صحيفة "الكويتية"، فقالت تحت عنوان (الرئيس المصري من سيناء: سنأتي هنا قريبا للاحتفال بالنصر على خوارج هذا العصر)، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشاد بالتنسيق والتعاون الجيد بين القوات المسلحة والشرطة، لرصد وتتبع الخلايا الارهابية، وتنفيذ الضربات الاستباقية الناجحة ضد عناصرها؛ وذلك خلال زيارته لاحدى القواعد الجوية بسيناء ولقاءه مقاتلي القوات المسلحة والشرطة المشاركين في العملية الشاملة (سيناء 2018).

ولفتت الى أن الرئيس السيسى اطمأن خلال الزيارة على سير العمليات بسيناء، واستمع الى شرح من عدد من الطيارين لطبيعة المهام التي تكلف بها القوات الجوية بسيناء؛ حيث أثنى على الدور الهام والحيوي التي تنفذه بأعلى درجة من الاحترافية والكفاءة العالية، بالإضافة الى توجيه الشكر الى مقاتلي القوات المسلحة والشرطة المتمركزين بسيناء، والذين يؤدون مهامهم في تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة، لمحاصرة وتضييق الخناق على العناصر التكفيرية والقضاء عليها في مناطق مكافحة النشاط الإرهابي.