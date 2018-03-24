وزيرة الثقافة تفتتح قاعات المكفوفين للموسيقى والفنون الأحد

كتب- محمد لطفي:

تفتتح الدكتوره إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد الشوكي رئيس دار الكتب والوثائق، في تمام الساعة الواحدة ظهر الأحد المقبل الموافق، ٢٥ مارس قاعات المكفوفين للموسيقي والفنون في مقر دار الكتب بكورنيش النيل.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دشن عام 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي خطوة من الرئيس تجاه هذه الشريحة التي تمثل نسبة كبيرة من المجتمع المصرى والتى يتراوح قوامها ما بين ١١ إلى ١٤ مليون معاق.