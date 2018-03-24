مؤتمر الفن الإٍسلامي في مواجهة التطرف يوصي بإحياء المنظمة الإفريقية للمتاحف

(مصراوي):

قال رئيس قطاع الخدمات والمشروعات بمكتبة الإسكندرية الدكتور خالد عزب، إن مؤتمر الفن الإسلامي في مواجهة التطرف أوصى بضرورة إحياء المنظمة الإفريقية للمتاحف، لافتا إلى أن المنظمة حاليا معطلة ويجب أن تأخذ مصر المبادرة لقيادة مبادرات التراث والمتاحف في إفريقيا التي تعاني من نقص شديد في المتاحف ويجب الحفاظ على التراث الإفريقي.

جاء ذلك خلال ختام فعاليات المؤتمر بمكتبة الإسكندرية، اليوم الجمعة، والذي عقد على مدار ثلاثة أيام بمشاركة باحثين ومتخصصين من دول عربية وأجنبية.

وأضاف عزب، أنه تم الاتفاق على البدء في بناء اللجنة الدولية لمتاحف الفن الإسلامي من خلال شبكة بدعم المنظمة الدولية للمتاحف، لافتا إلى أن الحضور دعموا أيضا ملف استضافة الإسكندرية لمؤتمر المجلس الدولي للمتاحف والذي تتنافس فيه الإسكندرية مع أوسلو وبراغ ومن المقرر التصويت عليه في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في يونيو المقبل.

وأوضح الدكتور خالد عزب، أن رئيس مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفي الفقي وجه شكرا خاصا في ختام المؤتمر إلى رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية الأمير سلطان بن سلمان الذي حرص على عرض معالم التراث والمشروعات التراثية في المملكة العربية السعودية خاصة مشاريع المتاحف الجارية في المملكة، كما وجه الشكر إلى المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (الإسيسكو) ومديرها الدكتور عبدالعزيز التويجري على دعمه المؤتمر.

ونوه بأنه على هامش المؤتمر وزعت مطبوعات مركز الكويت للفنون الإسلامية على الحضور والتي قدمت ما تميز به الفن الإسلامي من زخارف وألوان وإنتاج حرفي دقيق خاصة فن الخط العربي.

وسلم الدكتور خالد عزب شهادات للمشاركين في ورش ممارسة الفن الإسلامي في الواقع، والتي شارك فيها ٣٠٠ شاب وفتاة من محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ وهي ورشة فن الفسيفساء التي نفذتها الدكتورة هبة حجازي وورشة الزخارف التي نفذها الدكتور عمرو صدقي وورشة الخط العربي التي نفذها الفنان محمد جمعة والدكتور محمد حسن.

ومن جانبهم، أكد المشاركون في المؤتمر، أهمية إحياء الفنون الإسلامية ودعمها لمواجهة الفكر المتطرف والإرهاب الذي دمر العديد من المتاحف خلال السنوات الماضية، باعتبار أن الفن هو روح الحياة.