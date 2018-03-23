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مفتي الجمهورية يدين حادث إطلاق النار واحتجاز الرهائن في فرنسا

11:51 م الجمعة 23 مارس 2018
مفتي الجمهورية يدين حادث إطلاق النار واحتجاز الرهائن في فرنسا

كتب- محمود مصطفى:

أدان فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، حادث إطلاق النار واحتجاز الرهائن الذي تعرضت له مدينة "تريب" جنوب فرنسا، ما أسفر عن عدد من القتلى والمصابين.

وأكد فضيلة المفتي -في بيان له- أن ترويع الآمنين والاعتداء على النفس البشرية أمر مجرَّمٌ شرعًا وقانونًا ويُدينه الإسلام وكافة الأديان السماوية ، وأضاف فضيلته أنه على دول العالم جميعًا وشعوبها أن يتعاونوا من أجل مواجهة خطر التطرف والإرهاب الذي بات يهدد الجميع.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء للشعب الفرنسي وأسر الضحايا، داعيًا الله أن يشفي المصابين.

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