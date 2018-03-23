مرشح لرئاسة "الوفد" يهدد برفع دعوى قضائية ضد انتخابات الحزب

كتبت- مروة شوقي:​

قال سيد طه فايز، مرشح لرئاسة حزب الوفد، إنه سيتقدم بدعوى قضائية تنذر ببطلان انتخابات رئاسة الحزب، في حالة عدم الاستجابة لاقتراحه.

وكان طه، قد تقدم بمذكرة للواء محمد الحسيني، مقرر انتخابات الحزب، يرفض فيها قرار اللجنه التنظيمية، بإعلان نجاح المرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات أيًا كانت نسبة التصويت.

وأعرب مرشح الوفد، عن رفضه التام لإعلان نجاح المرشح من المرحلة الأولى للتصويت إلا بعد حصوله على نسبه 50 %، مضافًا إليه صوت إضافي، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم حصول أحد من المرشحين على تلك النسبة تعاد الانتخابات بين الحاصلين على المركز الأول والثاني، حفاظًا على تماسك الوفد ووحدة أبنائه.

وأكد طه، في تصريح لمصراوي، الجمعة، أن كل من الدكتور ياسر حسان والدكتور علاء الشوالي المرشحين لرئاسة الوفد، أرسلا مندوبين اليوم للجنة انتخابات الوفد، معلنين عن موافقتهم على اقتراح طه.

وأضاف طه: "في حالة إعلان نجاح أحد المرشحين لرئاسة الوفد دون الحصول على 50%، مضافًا إليه صوت إضافي من أصوات الجمعية العمومية للوفد دون الإعادة بين الحاصلين على المركز الأول والثاني، سأقيم دعوة قضائية تنذر ببطلان انتخابات رئاسه الوفد، ووقفها لوتم رفض الطلب في الساعات القادمة".