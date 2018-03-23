في دقيقتين.. فيديو يُلخص معاملة الرئيس السيسي لكبار السن والسيدات والأطفال

(مصراوي):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، فيديو يظهر حسن معاملة الرئيس عبدالفتاح السيسي لكبار السن والأطفال والسيدات في المناسبات المختلفة.

وأشاد كثير من المتابعين بالفيديو الذي تداولته صفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر حرص الرئيس على الاهتمام بكبار السن والأمهات في مختلف المؤتمرات والاحتفالات التي حضرها.

كما أظهر الفيديو، تقبيل الرئيس لرأس عدد من أمهات الشهداء وأبنائهم، في مشهد يؤكد احترام الرئيس والدولة لما بذله الشهداء من تضحيات كبيرة في سبيل الوطن.