وزير الأوقاف: المشاركة الإيجابية في الانتخابات وفاء للوطن

(مصراوي):

حث وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مواطني محافظة بني سويف ومحافظات مصر على الخروج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية أيام 26 و27 و28 مارس الجاري.

وقال إن الإقبال والتوافد على التصويت سيكون بمثابة رسالة للعالم أجمع بأن الشعب المصري يسعى لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأضاف الوزير- خلال زيارته لمحافظة بني سويف اليوم الجمعة- أنه من الوفاء للوطن المشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكدًا أن المواطن يجب أن يكون إيجابيًا تجاه الوطن.

وقال الدكتور مختار جمعة- خلال خطبة اليوم الجمعة في المسجد الكبير بقرية صفط راشين في مركز ببا- إن الدفاع عن الأوطان فرض كفاية تقوم به قوات الجيش والشرطة وعلى المواطنين أن يقدموا لهم كافة أنواع الدعم.