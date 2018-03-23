محافظ الجيزة: 10 آلاف جنيه تعويض عن المنزل المحترق بالواحات البحرية

بالصور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرًا جماهيريًا بالجيزة لدعم

كتب- السيد الحراني:

قال محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي، إنه لا توجد خسائر بشرية بين السكان أو المزارعين نتيجة الحريق الذي اندلع، اليوم الجمعة، بمخلفات نخيل جزء من مزرعة على مساحة 30 فدانا بمنطقة الزاوية وعين القضاة التابعة لقرية القصر بمركز ومدينة الواحات البحرية امتدت لنحو 15 منزلا مجاورا.

وقرر المحافظ، في بيان صادر اليوم الجمعة، صرف 10 آلاف جنيه تعويض لكل صاحب منزل محترق وتشكيل لجنة لحصر الأضرار وتم إخطار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير التنمية المحلية اللواء أبوبكر الجندي.

وأضاف محافظ الجيزة، أنه تم انتقال سيارات الإطفاء المتواجدة بالواحات البحرية والدفع بـ 5 سيارات من الحماية المدنية وسيارتين من الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد بعد التنسيق مع محافظ الوادي الجديد، كما تم الدفع بسيارتين من شركة البترول للسيطرة على الحريق وعدم امتداده وانتقل إلى الموقع تيسير عبدالفتاح رئيس مدينة الواحات البحرية.