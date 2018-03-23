وزيرة السياحة تشارك في افتتاح "الفرعون الذهبي" بلوس أنجلوس غدًا

كتب- يوسف عفيفي:

تشارك الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، غدًا السبت، في افتتاح معرض آثار "توت عنخ أمون: الفرعون الذهبي"، الذي يقام في مركز كاليفورنيا للعلوم بلوس أنجلوس في الفترة من 24 مارس الجاري حتى يناير 2019.

وأكدت المشاط، خلال مغادرتها القاهرة إلى مدينة لوس أنجلوس، اليوم الجمعة، أهمية المعارض الخارجية للآثار المصرية في الدعاية للمقصد المصري، ولهذا المنتج السياحي الهام، موضحة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالسياحة الثقافية.

ووصفت الوزيرة مثل هذه المعارض بأنها "خير سفير لمصر" وللترويج لها، الأمر الذي يكون له بالغ الأثر في استعادة حركة السياحة، حيث يصاحب كل معرض حملة دعائية كبيرة في البلد التي يقام فيها، وتقدم هذه المعارض لروادها لمحة للكنوز التي تنتظرهم عند زيارتهم لمصر، والتي ليس لها مثيل في العالم.