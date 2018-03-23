السيسي لـ"المصريين": إحنا قادرين وهنكبر وهنغير بلدنا بفضل الله وبجهدكم

كتب- محمد قاسم:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى الشعب المصري، خلال تفقده إحدى القواعد الجوية في سيناء، اليوم الجمعة، طالبهم فيها بالصبر والعمل لبناء مصر.

وقال الرئيس: "الأربع سنين اللي فاتوا كانوا عبارة عن مرحلة تثبيت الدولة المصرية وزيادة حجم الوعي لدى شعبها، وتثبيت بنيتها التحتية، ومواجهة كل التحديات التي نتجت عن السنوات الطويلة الماضية".

وأضاف الرئيس السيسي: "إحنا قادرين وهنكبر وهنغير بلدنا بفضل الله وبجهد المصريين".

وضرب الرئيس، المثل بجنود وضباط القوات المسلحة والشرطة في الصبر، قائلًا: "الناس اللي هنا بتتحمل ليه وبتترجع تاني ليه وبتطلع المهمة ليه، وهو عارف إنه ممكن يقابل ربنا ويستشهد، كل ده عشان فهمه ووعيه وإيمانه باللي بيعمله".

واستطر الرئيس: "كل ما نكون فاهمين المشكلة والتحدي اللي بيواجهنا، نقدر نجابه المشكلة ويكون عندنا إيمان إننا هننجح، كل ده بكفاءة كل مصري مش الجيش والشرطة بس".

ووصف الرئيس مواجهة الإرهابيين والدفاع عن الوطن، بأنها "أشرف مواجهة على الإطلاق"، قائلاً: "المعركة مش علشان خاطر بلدنا بس، لاء علشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى، وأوعوا تفتكروا إني بزايد على ربنا بالكلام ده، لا والله، أنا لي الشرف وأنا لابس زيكم، وبحارب علشان ربنا".

وتفقد الرئيس، ومعه الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، إحدى القواعد الجوية بسيناء، اليوم الجمعة.