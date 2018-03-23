السيسي من سيناء: "نواجه أشرار العصر.. والمعركة علشان خاطر ربنا"

كتب- محمد قاسم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن مواجهة الإرهاب أشرف مهمة على الإطلاق لتحقيق الأمن والأمان للشعب المصري.

وأضاف السيسي خلال لقاءه بقوات الجيش في زيارته بإحدى القواعد الجوية في سيناء: "هذه المواجهة أشرف مواجهة على الإطلاق، والمعركة مش علشان خاطر بلدنا بس، لاء علشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى، وأوعوا تفتكروا إني بزايد على ربنا بالكلام ده، لا والله، أنا لي الشرف وأنا لابس زيكم، وبحارب علشان ربنا".

وتابع السيسي متحدثًا عن الإرهابيين: "أساءوا إساءة كبيرة جدًا بإرهابهم وتخريبهم لدين ربنا، ونحن نواجه أشرار وخوارج العصر".

وتفقد الرئيس، ومعه الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، إحدى القواعد الجوية بسيناء، اليوم الجمعة.