خبير عسكري: زيارة السيسي لسيناء لرفع الروح المعنوية للجنود

كتب- عمر مصطفى:

أشاد اللواء أركان حرب ناجي شهود، مساعد مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، والمستشار بأكاديمة ناصر العسكرية، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لسيناء لمتابعة جهود العملية العسكرية الشاملة سيناء.

وأضاف شهود في تصرح لمصراوي، اليوم الجمعة، أن الزيارة تحمل نبض الشارع السياسي والاقتصادي للجنود على الجبهة، بأن الدولة بكل أطيافها تقف وراءهم في حربهم ضد الإرهاب.

وعن إعلان الرئيس، الاحتفال قريبا في سيناء، بالقضاء على خوارج العصر، قال شهود، إن لكل شيء نهاية، وزيارة اليوم تؤكد نهاية خوارج هذا العصر في مصر التي ذكرت في كل الكتب السماوية ومرت عليها الأنبياء.

ولفت إلى أن التواصل شيء رئيسي في القوات المسلحة فما بالك بأن يكون التواصل من القائد الأعلى ورئيس الجمهورية، فهذا يرفع الروح المعنوية للجنود بشكل كبير.

ونوه المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى أن الأمن القومي، تأمين الشعب المصري من الجوع والخوف وتطهير سيناء لبدء عملية الإعمار، موضحًا أن متابعة الرئيس السيسي لمجهودات القوات المسلحة من تطهير وتنظيف الأرض من الكيانات الإرهابية وتجهيزها للمرحلة ما بعد ذلك وهي التنمية.

