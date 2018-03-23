​تدريب مشترك بين القوات البحرية المصرية والفرنسية في مكافحة الألغام

كتب- عمر مصطفى:

نفذت وحدات من القوات البحرية المصرية والفرنسية، الجمعة، تدريبًا مشتركًا على مكافحة الألغام البحرية استمر لعدة أيام بمسرح عمليات البحر الأحمر بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والفرنسية.

وشاركت في التدريب صائدة الألغام المصرية "نفارين" وكاسحة الألغام الفرنسية "لير"، وعدد من أطقم الغطس المدربة على مهام إزالة المتفجرات تحت سطح الماء.

وذكرت القوات المسلحة في بيان رسمي، أن التدريب شمل صد هجوم معادي غير نمطي باللنشات السريعة، والتدريب على إلقاء ومكافحة الألغام البحرية مع اتخاذ كافة إجراءات البحث والاكتشاف والتحييد لتلك الألغام باستخدام أحدث المعدات وأجهزة السونار مما يسهم في صقل مهارات القوات في التدريب على إحكام تأمين الموانئ ضد كافة أنواع الألغام البحرية ومتابعة التطور في الوسائل والمعدات المتخصصة في مكافحتها.

يأتي التدريب في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال البحري وتعظيم الاستفادة المشتركة للقوات المشاركة في التدريب.