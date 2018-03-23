السجيني لوزير التنمية المحلية: الدول تقوم بقوة جيوشها واحترام مؤسساتها

كتب- أحمد علي:

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدول تقوم بقوة جيوشها واحترام مؤسساتها وعلى رأس تلك المؤسسات المؤسسة التشريعية.

وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الجمعة؛ تعليقًا على حديث وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي، بأن توصيات النواب الخاصة بمسابقة القيادات المحلية بالمحافظة يضعها في جيبه، وعندما يذهب للمكتب "يرميها في الزبالة"، لأن الكفاءة هي الأساس في الاختيار، وليس أي شىء آخر، أن ملف اختيار القيادات المحلية جرى فتحه في البرلمان منذ دور الانعقاد الأول بعهد الوزراء أحمد زكي بدر وهشام الشريف، وحدث توافق على معايير شفافة في اختيار القيادات المحلية بدون وساطة أو محسوبية، وهو الأمر الذي استمر العمل في إطاره بعهد الوزير الحالي أبوبكر الجندي.

ولفت السجيني، إلى أن رقابة البرلمان على أداء الحكومة، رقابة لاحقة وليست سابقة، وهو أمر معلن ومتفق عليه، ولكن بالتوازي مع هذا الإطار يكون آراء النواب قبل اختيار أو إعفاء أي قيادة محلية يكون أمرًا استرشاديًا وليس إلزاميا، إن حدث ذلك.

وأوضح السجيني، أنه إذا كان هناك آراء متوافقة من عدد كبير من نواب الدائرة على قيادة محلية سواء من حيث الإيجاب أو السلب، تكون هذه الآراء محل اهتمام واعتبار من الوزارة كإطار استرشادي وليس إلزامي وهو أمر متوافق عليه خاصة أن نواب الشعب هم من يتعاملون بالقرب من القيادات المحلية.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية: "كنواب وأعضاء بلجنة الإدارة المحلية ندرك دور وزير التنمية المحلية وخاصة في استكمال أداء الوزراء السابقين في اختيار القيادات المحلية، ونقدر ذلك، لكن لا يجوز إطلاقا التحدث عن توصيات وآراء النواب بأنه يتم إلقائها في القمامة، خاصة أن الدول ينظر إليها وتقوم بقوة جيوشها واحترام مؤسساتها وعلى رأس تلك المؤسسات المؤسسة التشريعية".

واختتم حديثه بالتأكيد على التقدير والشفافية في وزارة التنمية المحلية في ثوبها الجديد مع اللواء أبوبكر الجندي، والاهتمام الفعال في اختيار القيادات المحلية بكل شفافية ووضوح وقال: "لكن لا ينبغى أبدا أن نتحدث عن توصيات وآراء النواب بهذه الطريقة".

وكان وزير التنمية المحلية اللواء أبوبكر الجندي، قال إن توصيات النواب الخاصة بمسابقة القيادات المحلية بالمحافظة يضعها في جيبه، وعندما يذهب للمكتب "يرميها في الزبالة"، لأن الكفاءة هي الأساس في الاختيار، وليس أي شىء آخر.