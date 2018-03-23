أبوشقة: أثق في أن الوفديين لن يسمحوا بالاستيلاء على الحزب

كتبت- هند الشامي:

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة سكرتير عام حزب الوفد، والمرشح على منصب رئيس الحزب، إنه يحتكم إلى ضمير الوفديين لحسم مقعد رئاسة بيت الأمة يوم 30 مارس المقبل.

وأضاف، أن هذا الضمير الوفدي لم يخذله أبداً خلال مواقف عديدة مر بها خلال العامين الماضيين عندما حاول البعض إزاحته عن موقعه في سكرتارية الحزب أو خلال ألاعيب بعض من قدموا إلى الوفد خلال نفس الفترة للسيطرة عليه بكل الوسائل.

وقال أبوشقة، خلال لقائه أعضاء الهيئة الوفدية في محافظة أسوان، أمس الخميس: "كنت أراهن دائمًا على الوفديين،وكنت دائمًا أربح هذا الرهان، فالوفدي لايترك حزبه عرضة لاهتزازات مفتعلة أبدًا، ولا يترك حزبه يتعرض للاختطاف على يد مجموعة انضمت للحزب لهذا الغرض، ولا يستسلم لخطاب سياسي في ظاهره الحديث عن مصلحة الوفد، وفي باطنه توزيع للمناصب لمن لايعرفون شيئًا على الوفد؛ لإقصاء الوفديين وجعلهم ضيوفًا في بيتهم.

وأضاف أبوشقة: "من قال أن الناخب الوفدى سوف يعطى صوته لبهاء أبوشقة أو غيره فحسب..أعتقد أن التصويت سيكون مع أو ضد من يحملون على أكتافهم مهمة مقدسة لحماية الوفد من تغيير هويته ، فى مواجهة اصحاب مشروع تحويل الوفد إلى مجرد "شركة تجارية" يتقاسمها عدد من الأشخاص فى مشروع واضح المعالم لن ينتهى من وجهة نظرهم،إلا بطرد الوفديين الأصلاء من بيتهم،واستبدالهم بغيرهم.

واستطرد أبوشقة: "أنا أقصد ما أقول، فهم لا يعرفون شيئًا عن الوفد، ولا عن تاريخه أو مبادئه أو ثوابته أو هويته، وعندما نذكرهم بهذه المبادىء يقولون إنهم يتحدثون عن المستقبل وغيرهم يتحدث عن الماضى، وأقول لهم، من ليس له ماض يرتكز عليه لن يكون له مستقبل يُعتمد عليه، وتاريخ الوفد هو جزء من تكوينه الأساسى ولن يتمكن الوفد من الاستمرار فى نضاله من أجل هذه الأمة بدون معرفة ثوابته التاريخيه التى تُعد نبراساً لنا فنحن فى حزب سياسى له تاريخ ضارب فى أعماق الأرض المصرية وفى تراث كل المصريين وعائلاتهم المنتشرة فى كل أنحاء مصر.

وقال أبوشقة: "انتخابات رئاسة الحزب كشفت عن ضرورة تمسك الوفديين بهويتهم وثوابتهم أكثر من أى وقت مضى، ومعركتى الأساسية هى مواجهة محاولات تغيير الهوية، ولذلك أطالب الوفديين بحماية حزبهم من خطر محدق يهدد الحزب بالفناء بسبب محاولات البعض فرض فكره على الحزب بمايهدده بالزوال".

حضر اللقاء صلاح فخرى رئيس اللجنة العامة للوفد بأسوان، وطارق سباق ومحمد عبدالعليم داود نائبا رئيس الحزب، وطارق تهامى وكاظم قاضل مساعدى السكرتير العام، ومحمد فؤاد عبدالمجيد وأحمد جاويش ومحمد الشريف أعضاء الهيئة العليا.