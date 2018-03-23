الجمعية الأورومتوسطية تشكر محافظة الجيزة على استضافة الجلسة التاسعة

كتب- السيد الحراني:

تلقت محافظة الجيزة، خطاب شكر من الرؤساء المشاركين للجمعية الأورومتوسطية للأقاليم والمحليات كارل هاينز رئيس اللجنة الأوروبية للأقاليم والمحليات ومحمد بودره الرئيس المشارك لدول جنوب المتوسط وعمدة بلدية الحسيمة بالمملكة المغربية الشقيقة عن استضافة المحافظة للجلسة العامة التاسعة للجمعية خلال الفترة من 20 إلى 21 فبراير الماضي.

وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، في بيان، اليوم الجمعة، إن أعضاء الجمعية عبروا عن شكرهم العميق والترحيب الكريم الذي لاقوه منذ قدومهم لمطار القاهرة وحتى مغادرتهم بعد انتهاء فعاليات المؤتمر والالتزام والحرفية العالية في التعامل مع الحدث الذي اعتبرته الجمعية الأورومتوسطية تجربة قيمة وغنية لجميع المشاركين والمعززة بحضور اللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية.

وأوضح الدالي، أن الجمعية هنأت المحافظة كذلك على اعتماد التقرير الذي أعد بمعرفة محافظ الجيزة حول دور السلطات الوطنية في منطقة حوض البحر المتوسط في التعامل مع التشدد والتطرف العنيف لدى الشباب.

وأكد المحافظ أن نجاح الحدث كان بفضل الجهود المخلصة من كافة الجهات المعنية بالحدث والأداء المشرف في خلق مناخ من الأمن والاستقرار وإرسال رسالة للعالم أن مصر آمنة ومستقرة.