ضبط أقراص مخدرة في "المش" بمطار القاهرة - صور

كتب - طه عبيد:

أحبطت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، محاولتي تهريب أقراص مخدرة داخل برطمانات جبنة "مش"، و8 خناجر كانت مع مسافرين الأول متجهًا إلى السعودية، والثاني إلى أبو ظبي، وألغت السلطات سفرهما.

وقالت مصادر بالمطار، في تصريحات صحفية، اليوم، إن الخدمة المعنية على جهاز كشف الحقائب، اشتبهت في أجسام معتمة داخل حقائب الراكب المسافر على طائرة طيران المصرية العالمية المتجهة إلى جدة، وبفتح الحقائب وتفتيشها عثر بداخلها على برطمانات "جبنة مش"، تحتوي على أقراص لعقار التامول المخدر، و٣ قطع من الحشيش.

وأضافت المصادر، ان إدارة التأمين ضبطت راكبًا على طائرة طيران الاتحاد المتجهة إلى أبو ظبي، وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها على طلقة حية غير معلومة العيار، و8 خناجر بالجراب الخاص بهم.

وأمر اللواء طه بيومي، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي، باتخاذ الإجراءات القانونية، وإلغاء سفر الراكبين وإحالتهما للنيابة.