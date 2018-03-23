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​السيسي من سيناء: سنحتفل قريبًا بالنصر على خوارج العصر

02:20 م الجمعة 23 مارس 2018
​السيسي من سيناء: سنحتفل قريبًا بالنصر على خوارج العصر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- عمر مصطفى:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إحدى القواعد الجوية في سيناء، تزامنًا مع استمرار القوات المسلحة والشرطة في تنفيذ العملية الشاملة "سيناء 2018" التي بدأت في فبراير الماضي.

وقال السيسي خلال الزيارة: "سنحتفل قريبًا في سيناء بالانتصار على خوارج العصر".

وأكد أن جهود المصريين هي التي ستبني مصر وتصل بها إلى مزيد من التقدم والرقي وإحياء الأمل في المستقبل.

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السيسي العملية الشاملة 2018 القوات المسلحة

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