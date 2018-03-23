​مرشحو رئاسة الوفد يلتقون في صالون بيت الأمة.. غدًا

كتبت- مروة شوقي:

ينظم صالون الوفد الثقافي، غدًا السبت، لقاءً يجمع مرشحي رئاسة حزب الوفد، مع أعضاء الوفد والهيئة الوفدية، بمقر الحزب الرئيسي في الدقي.

ويحضر اللقاء، مرشحو رئاسة الحزب في مقدمتهم المستشار بهاء أبو شقة، السكرتير العام لحزب الوفد، والمهندس حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، والدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس الحزب، وعلاء الشوالي، عضو اللجنة النوعية بحزب الوفد بالإسكندرية، وسيد طه فايز.

وتجرى انتخابات رئاسة حزب الوفد- أقدم حزب ليبرالي في مصر-، يوم 30 مارس الجاري، لاختيار رئيسًا جديدًا للحزب خلفًا لرئيسه الحالي السيد البدوي.

ومن المقرر أن يتم مناقشة برامج المرشحين لرئاسة الوفد، ورؤية كل مرشح لخدمة الوفد وأعضائه، وستدير اللقاء الإعلامية نشوى الشريف، والمهندس سعيد الفضالي، المشرف على الصالون.