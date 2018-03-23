محمد شوقي رئيساً لبعثة الحج الطبية.. وهذه شروط القبول للسفر ​

كتب - أحمد جمعة:

اختارت وزارة الصحة، الدكتور محمد شوقي، مساعد وزير الصحة والسكان ورئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، الجمعة، رئيساً للبعثة الطبية للحج لهذا العام.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن البعثة الطبية لموسم الحج الحالي تضم 22 تخصصًا طبياً من: الحميات، والبطانة، وجراحة، وأمراض صدرية، وعظام، وقلب، وكلي، ونساء، وطبيب أفواج، وطبيب وقائي، وممارس عام، وطبيب أسنان، وصيدلي، وإداري طبي، ومراقب صحي، وفني صحي، ومسعف ومسئول مالي واداري، ومدخل بيانات يجيد العمل علي الانترنت، وأمين مخازن، وخدمات معاونة، وسائق.

وتشتمل القطاعات التي يقبل منها طلب المشاركة في البعثة الطبية للحج 11 قطاعًا، هم: "شئون مكتب الوزير، الأمانة العامة للشئون المالية والإدارية، والشئون الوقائية والأمراض المتوطنة، والرعاية العلاجية، والتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والسكان وتنظيم الأسرة، والموارد البشرية والتنمية المستدامة، والشئون الهندسية والمشروعات، والرعاية الصحية الأساسية، وشئون الأقاليم الصحية، والقطاعات والإدارات التابعة لديوان عام الوزارة".

وتضم شروط التقدم ألا يقل عمر السيدات المتقدمات عن 45 عاماً بناء علي تعليمات السلطات السعودية، وأن ترفق السيدات المتزوجات الأقل من 50 عاماً شهادة من مستشفى حكومي تفيد بعدم وجود حمل، وأن يكون المترشح سليم البنية، وفي حالة صحية تمكنه من أداء الأعمال التي يكلف بها بناء علي شهادة لياقة صحية للمرشح صادرة من مستشفي حكومي تفيد باللياقة الطبية لعضوية البعثة الطبية معتمدة ومختومة.

واشترطت الوزارة، أن يكون المتقدم لم يسبق له الحج عن طريق بعثة وزارة الصحة والسكان من قبل، مؤكدة أنه في حالة ثبوت وجود سابقة حج للمتقدم يتم استبعاده، ويتم إحالته للشئون القانونية.