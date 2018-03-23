تغيرات شديدة في الطقس غداً.. انخفاض 10 درجات وعودة الرياح والأتربة

القاهرة - مصراوي:

أعلن الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انكسار الموجة الحارة غدًا السبت، بعدما اجتاحت مصر من يوم الأحد الماضي وحتى اليوم الجمعة.

وأوضح عبدالعال في بيان، أن الطقس سيشهد غدًا انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة يتجاوز 10 درجات مئوية، مصحوبة بنشاط للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوبا وإلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر مع تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية.

وأوضح عبدالعال أن الأحد المقبل سوف تقل الرياح وتنعدم فرص سقوط الأمطار ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وتابع: "ومن المتوقع اعتبارا من يوم الإثنين 26-3-2018 وحتى 28-3-2018 أن يسود طقس ربيعي على أغلب الأنحاء وتزداد فترات سطوع أشعة الشمس وتقل الرياح تماما مما يسمح للمواطنين بمزاولة جميع الأنشطة اليومية والخروج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية للفترة القادمة".

ومن المنتظر أن تتمثل درجات الحرارة العظمى خلال هذه الفترة في:

السواحل الشمالية الغربية من 20 إلى 27 درجة مئوية.

السواحـل الشمالية الشرقية من 21 الى 28 درجة مئوية.

محافظـات الوجه البحري والقاهرة 24 إلى 30 درجة مئوية.

محافظات شمـال الصعيد 25 إلى 32 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيـد 32 الى 35 درجة مئوية.