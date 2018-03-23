3 احتفالات بوسط البلد في اليوم العالمي للتراث.. 18 أبريل المقبل

القاهرة - مصراوي:

بدأت اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، استعداداتها للاحتفال باليوم العالمي للتراث في 18 أبريل القادم.

وبحسب بيان صادر اليوم الجمعة، يشرف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، التابع لوزارة الثقافة، على التحضير لاحتفالات 18 أبريل في جميع أنحاء الجمهورية، ومنها ثلاثة احتفالات بمنطقة وسط البلد، بينها احتفال يقام بممر الألفي، الذي جرى تطويره العام الماضي، وآخر بشارع "الشريفين" بمنطقة "البورصة"، والذي تنتهي أعمال التطوير فيه بالتزامن مع 18 أبريل، يوم افتتاحه كمنطقة مخصصة للفنون بوسط القاهرة، بالإضافة إلى احتفال ثالث بممر "كوداك".

ومن المقرر تكليف شركة مختصة لعمل إضاءات احترافية لكافة المباني التراثية التي تم الانتهاء من أعمال تطويرها بوسط البلد، على أن يتم إضاءتها جميعًا معًا في 18 أبريل.

وتشكلت اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية في أواخر 2016 بقرار من رئيس الجمهورية، وتضم في عضويتها كلًّا من محافظ القاهرة، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني، ورئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وخبير في إعادة هيكلة وإدارة الأصول، ورئيس اتحاد البنوك.