​"القومية لتطوير القاهرة": وضع التصور النهائي لإدارة الأصول التراثية

القاهرة - مصراوي:

انتهت اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية، من وضع تصور نهائي للكيان المؤسسي المعني بإدارة الأصول التراثية المملوكة للدولة في وسط القاهرة.

وقال المهندس إبراهيم محلب، رئيس اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، في بيان، الجمعة، إن اللجنة بدأت اتخاذ خطوات ملموسة وشاملة لتشكيل شركة تدير الأصول التراثية المملوكة للدولة في وسط القاهرة، لاسيما تلك التي تضم حاليًا الوزارات والهيئات التي سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، ما سيخلق زخمًا غير مسبوق نحو تنشيط المنطقة، وتحقيق المخطط الرئيسي للجنة وهو تحويل القاهرة إلى عاصمة تراثية بمعايير اقتصادية وسياحية لجذب الاستثمارات وإعادة القيمة لهذه المنطقة التراثية.

وكانت لجنة التمويل والمنح والدعم، التابعة للجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية، والمكونة من خبراء ومتخصصين في المجال، قد بحثت على مدار العام الماضي العديد من المقترحات المتعلقة بإدارة العقارات التراثية المتواجدة بمنطقة وسط القاهرة بشكل أكثر فاعلية واستدامة، حتى تم التوصل إلى تأسيس هذا الكيان المؤسسي، بعد التواصل مع بيوت الخبرة المحلية والدولية، وبالتشاور مع أجهزة الدولة المعنية بهذا الأمر.

وتشكلت اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية في أواخر 2016 بقرار من رئيس الجمهورية، وتضم في عضويتها كلًّا من محافظ القاهرة، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني، ورئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وخبير في إعادة هيكلة وإدارة الأصول، ورئيس اتحاد البنوك.