​الزراعة: ضبط 1297 عبوة مبيدات محظورة في 30 يومًا

كتب- أحمد مسعد:

كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، عن ضبط 1279 عبوة مغشوشة من المبيدات محظور تداولها لعدم صلاحيتها في الاستخدام خلال الفترة من 20 فبراير وحتى 20 مارس الجاري، وتحرير 25 محضرًا لجميع المخالفات على مستوى محافظات الجمهورية.

وقالت الوزارة في بيان لها الجمعة، إن المضبوطات جاءت بعد المرور على حوالي 454 محل حيث تحفظ السلطات على كافة الكميات المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وتنفيذ الغلق الإداري للمحلات غير المرخصة.

وشدد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، على تكثيف الحملات الرقابية على جميع أسواق المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي بالمحافظات، للحد من عمليات غش المبيدات، وضبط أية مخالفات وتحويلها للجهات القانونية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وذلك بالتنسيق مع لجنة المبيدات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، وشرطة المسطحات والوزارات المعنية.