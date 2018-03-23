"مصر للطيران" تطرح 35% تخفيض على أسعار تذاكر العمرة

كتب - طه عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، الجمعة، تخفيض أسعار تذاكرها 35 % لعمرة شهري رجب وشعبان، تيسيرًا على المعتمرين، حسبما صرح الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وأضاف عزت في بيان رسمي، أن الشركة طرحت 170 ألف مقعداً لموسم العمرة قابلة للزيادة، وفقاً للعرض والطلب.

وأوضح عزت، أن التخفيض تم تطبيقه اعتباراً من مساء الخميس الماضي على جميع رحلات العمرة المغادرة من مطار القاهرة الدولي، بالإضافة إلى طرحها لـــــ20% تخفيض على رحلات العمرة المغادرة من مطار الأقصر الدولي، مشيرًا إلى أن هذه التخفيضات سارية حتى نهاية عمرة رجب وشعبان الموافق 11 مايو المقبل.

ولفت إلى أن الشركة طرحت شرائح سعرية أخرى مخفضة على تذاكر العمرة على خطوط سير القاهرة -جدة -القاهرة، وعلى جميع رحلات العمرة المغادرة من مطار برج العرب بالإسكندرية.

كانت أولى رحلات موسم العمرة، أقلعت رسمياً في 18 مارس الجاري، ويستمر حتى نهاية الموسم في 29 يونيو المقبل، إلا أن حجم الطلب على الرحلات ضعيف للغاية بسبب ارتفاع تكاليف العمرة.

وفي السياق ذاته، أعلنت الشركة، بدء تلقيها لطلبات الحجز من شركات السياحة لموسم الحج للعام الجاري 1439هـ /2018، على أن يكون آخر موعد لتلقي الطلبات هو 26 أبريل القادم، وذلك بمقر إدارة الحج والعمرة بمكتب الشركة بأبراج أغاخان بشبرا.