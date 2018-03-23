توقيع بروتوكول تدريب بين "المجتمعات العمرانية" والقومي للجودة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون مع المعهد القومي للجودة التابع لوزارة التجارة والصناعة؛ لتدعيم التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات التدريب والتأهيل والاستشارات والدعم الفني، وقع الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون المالية والإدارية، والدكتور محمد عبدالمطلب عثمان، رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة.

وأوضح الدكتور مازن حسن، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون المالية والإدارية، أن التوقيع جاء بناء على طلب الطرفين، بهدف العمل على الارتقاء، ومواكبة أحدث نظم ومعايير الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية، حسب المواصفات القياسية العالمية.

وأضاف "مازن" في بيان له اليوم الجمعة، أن مدة تنفيذ البروتوكول 3 سنوات، تبدأ من تاريخ التوقيع عليه من الطرفين، ويجوز تجديده أو تعديله أو إضافة بنود، ويتولى الطرفان طبقاً لأحكام البروتوكول تطبيق منظومة الجودة ومعاييرها، حيث تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد معايير تقديم الخدمات الخاصة بكل قطاع، وتحديد عدد الدورات التدريبية سنويًا، وتحديد الجهات المشاركة بالتدريب، وأسماء وأعداد المتدربين، وتوفير أماكن التدريب، إضافة إلى توفير الانتقالات والإقامة والإعاشة للمحاضرين والاستشاريين من المعهد القومي للجودة خارج القاهرة.

وقال رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة: المعهد وفقاً للبروتوكول، سيكون مسئولاً عن تصميم المناهج، وتوفير الكوادر العلمية اللازمة الملائمة لكل مستوى تدريبي، وتوفير أماكن التدريب داخل معهد الجودة، إضافة إلى توفير المستلزمات الإدارية والفنية، وعمل التقييم الفني والإداري للخدمة التدريبية المقدمة، بالإضافة إلى وضع خطة لتطوير المناهج التدريبية لتناسب جميع فئات المتدربين، موضحاً أنه يحق للطرفين استخدام المعلومات المكتسبة والمناهج التدريبية بما لا يخل بحقوق الملكية الفكرية لأي من الأطراف.

ونوه الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون المالية والإدارية، إلى أنه تم أيضاً توقيع عقد تنفيذ خدمات استشارية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمعهد القومي للجودة، بشأن تأهيل جهازي مدينتي العاشر من رمضان، وطيبة الجديدة، للحصول على شهادة المطابقة.