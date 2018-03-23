الصحة: إغلاق مستشفى "نور الحياة للخصوبة" بسبب مخالفات جسيمة

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، إغلاق مستشفى نور الحياة للخصوبة، المملوكة للمدعو "ع.س" والكائنة بمنطقة مدينة نصر، محافظة القاهرة؛ لوجود مخالفات جسيمة بها تتنافى مع قواعد السلامة الصحية والمهنية، وحفاظًا على صحة المرضى.

وأوضح الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، في بيان، اليوم، أنه أثناء مرور لجنة من الإدارة على مستشفى نور الحياة للخصوبة أول أمس 21 مارس، اكتشفت مخالفات جسيمة بالمستشفى تضر بالصالح العام، ومنها عدم وجود عناية مركزة كما هو مثبت بالرخصة، كما أن العيادات الخارجية وأماكن فحص المرضى لا تحتوي على أحواض غسيل أيدي أو ستريليوم وهو ما يخالف قواعد مكافحة انتقال العدوى.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه بالمرور على جناح العمليات تبين عدم اتباع أساليب مكافحة العدوى داخل الجناح مع وجود آلات جراحية غير معقمة معدة للاستخدام، لافتًا إلى وجود عدد من أمبولات "اترابيسيلات" مدون عليها "خاص بوزارة الصحة" ومهربة من مستشفيات وزارة الصحة بالإضافة إلى مستلزمات طبية منتهية الصلاحية.

ولفت "مجاهد" أنه بالمرور على معمل التحاليل الطبية وجد شخص ليس طبيبًا، ولا يحمل تصريح مزاولة المهنة، مشيرًا إلى أن عقوبة تلك المخالفة فقط هو سحب ترخيص المنشأة الطبية طبقًا لنص القانون رقم ٥١ لسنة ٨٩، كما تبين عدم اتباع أساليب مكافحة العدوى، فضلاً عن ضبط مستلزمات وكواشف طبية منتهية الصلاحية وتم حصرها واعدامها.

وكشف "مجاهد" عن أن من ضمن المخالفات عدم وجود دورة تعقيم سليمة بالإضافة لعدم وجود أحواض لغسيل الآلات، مشيرًا إلى أنه حرصًا على سلامة الأجنة الموجودة بالمستشفى وعددها 14 جنينًا، أعطت الوزارة مهلة 72 ساعة، لغرفة عمليات واحدة؛ لاستكمال تلقيح الأجنة الموجودة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنها لن تتهاون في التعامل بحزم مع أي منشأة طبية تفتقد معايير الجودة والسلامة البيئية والمهنية؛ حرصًا منها على سلامة المرضى، مؤكدةً انها ستستمر في حملاتها للتأكد من انضباط تقديم الخدمة الطبية، بالمنشآت الطبية الحكومية والخاصة.