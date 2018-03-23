الإسكان: 2 مليار جنيه لتنفيذ 14 مشروع مياه وصرف صحي في البحيرة

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يجري تنفيذ 6 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة البحيرة، بطاقة 113 ألف م3/ي، بتكلفة مليار و64 مليون جنيه، لخدمة مليون و560 ألف نسمة، بخلاف 29 مشروعاً دخلت الخدمة، بطاقة 1.209 مليون م3/ي، بتكلفة 2 مليار و766.5 مليون جنيه.

وأضاف مدبولي في بيان، اليوم الجمعة، أنه جاري تنفيذ 8 مشروعات للصرف الصحي، بتكلفة 972.7 مليون جنيه، لخدمة مليون و700 ألف نسمة، بخلاف 14 مشروعاً تم تنفيذها، بتكلفة مليار و681 مليون جنيه، كما يجري توصيل خدمات الصرف الصحي لـ101 قرية بنسبته 21 % من إجمالي قرى المحافظة البالغ عددها 490 قرية، ومن المقرر الانتهاء منها تباعاً حتى يونيو 2020، بخلاف 69 قرية مخدومة بما نسبته 13.6 %.

وبشأن مشروعات مياه الشرب الجاري تنفيذها، قال اللواء سيد العشري، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى: "هناك مشروع توسعات مياه كفرالدوار، بطاقة 43 ألف م3/ي، بتكلفة 180 مليون جنيه، لخدمة 240 ألف نسمة، ومشروع شبكات المياه الرئيسية برشيد (شبكات ادفينا)، بتكلفة 50 مليون جنيه، لخدمة 250 ألف نسمة، ومشروع خزانات مياه بدر، بتكلفة 30 مليون جنيه، لخدمة 120 ألف نسمة، ومشروع تغذية 44 قرية (مناطق مستجدة)، بتكلفة 412 مليون جنيه، لخدمة 400 ألف نسمة، ومشروع محطتى مياه الرحمانية وكفرالدوار بنظام الألياف، بطاقة 10 آلاف م3/ي، بتكلفة 60 مليون جنيه، لخدمة 100 ألف نسمة، ومشروع محطة مياه الرحمانية الجديدة، بطاقة 60 ألف م3/ي، بتكلفة 332 مليون جنيه، لخدمة 450 ألف نسمة".

وأضاف: "فيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها، فتشمل مشروع شبكات وخطوط طرد ومحطات الرفع بالقرى التابعة لصرف صحى رشيد، لخدمة 100 ألف نسمة، ومشروع توسعات صرف صحى كفر الدوار، لخدمة 400 ألف نسمة، ومشروع صرف صحى وادى النطرون (الغابة الشجرية)، لخدمة 200 ألف نسمة، ومشروع صرف صحى بدر، لخدمة 200 ألف نسمة، ومشروع صرف صحى ايتاى البارود وبرقامة، لخدمة 300 ألف نسمة، ومشروع توسعات صرف صحى ابوالمطامير، لخدمة 100 ألف نسمة، ومشروع توسعات صرف صحى دمنهور (خط القبو)، لخدمة 100 ألف نسمة، ومشروع توسعات صرف صحى ادكو، لخدمة 300 ألف نسمة".