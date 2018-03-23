الأوقاف: غدا انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمشاركة 66 متسابقا من 50 دولة

القاهرة - (أ ش أ):

يفتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة صباح غداً السبت فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الخامسة والعشرين التي تنظمها الوزارة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبمشاركة أكثر من 66 متسابقا يمثلون (50) دولة من مصر ومختلف دول العالم.

وقال وزير الأوقاف ورئيس المسابقة الدكتور محمد مختار جمعة إن الوزارة أنهت الاستعداد لتنظيم المسابقة التي تؤكد ريادة مصر في العالم الإسلامي وحالة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها، إضافة للاهتمام الذي توليه مصر بالقرآن حفظا وتفسيرا وترتيلا وتطبيقه في السلوك وتكريم حفظته من كل دول العالم خلال الاحتفال بليلة القدر من كل عام.

وأوضح وزير الأوقاف أن جوائز المسابقة تتجاوز مليون جنيه موزعة على فروعها المختلفة لحفظ القرآن كاملا ، وبالقراءات السبع وفهم معانيه وتخصيص فرع للناطقين بغير العربية وآخر للشباب والنشء لتحفيزهم على حفظ القرآن.

وأشار إلى مشاركة 10 محكمين دوليين في أعمال المسابقة التي تستمر أسبوعا لالقاء الضوء على أفضل الأصوات وتبنيها . مبينا أنه سيتم كذلك على هامش المسابقة عقد بعض الندوات العامة حول أهم القضايا التي تهم العالم الاسلامي ، إضافة الى تنظيم رحلات سياحية لأهم المعالم الحضارية والتاريخية والدينية للوقوف على بعض جوانب عظمة وثراء الحضارة المصرية العظيمة.

كما تهدف المسابقة التي تنظمها مصر كل عام إلى اكتشاف وتشجيع المواهب من النشء وشباب القرّاء وتقديم جيل جديد من شباب القرّاء من مختلف دول العالم ، خدمة لكتاب الله عز وجل ولأهل القرآن الحقيقيين المتميزين .