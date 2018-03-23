بالصور- وزيرة الهجرة: سيدات مصر اكتسبن ثقة القيادة السياسية​

كتب- هاني رجب:

تصوير- إسلام فاروق:

شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في احتفالية "رموز المرأة المصرية" بمؤسسة الأهرام التي نظمتها مجلة نصف الدنيا، حيث تم تكريم الوزيرة كإحدى رموز المرأة في مصر.

وافتتحت السفيرة نبيلة مكرم معرض الفن التشكيلي بمؤسسة الأهرام، والذي تم تخصيص موضوعاته حول المرأة المصرية، وتتضمن منتجات لنساء قرية الروضة في شمال سيناء.

واستهل الحفل فعالياته بفقرة غنائية تضمنت أغان عن تكريم الأم وأغان وطنية، تلتها فقرة تكريم الحضور، وكانت السفيرة نبيلة مكرم على رأس المُكرّمين.

وأعربت "مكرم" عن سعادتها بدعوتها إلى هذا الحفل وتكريمها كأحد الرموز النسائية في مصر، مشيرة إلى أن السيدات المصريات استطعن إثبات قدرتهن على تحمل المسئولية، وبناء على ذلك اكتسبن ثقة القيادة السياسية، وأصبح هناك 6 حقائب وزارية تتولى مهامها سيدات، مؤكدة أن مصر لها باع طويل في الاهتمام بدور المرأة في المجتمع وفي الحياة السياسية.

وأوضحت "مكرم" أن الأمر لم يتوقف على السيدات في الداخل فقط بل استطاعت المرأة المصرية في الخارج وبقوة أن تروج لقدرة سيدات مصر على تحقيق المعجزات، وذلك من خلال النجاحات التي حققتها بمختلف الميادين في دول المهجر، وخير مثال على ذلك ما شهدته لجان الاقتراع في دول العالم من مشاركة فعالة وملموسة للسيدات المصريات.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن تكريم اليوم ذو طابع خاص لأنه تضمن أسر الشهداء، حيث إن تكريمهم اليوم هو أقل ما يمكن تقديمه للتضحيات الكبيرة التي قدمها أبناؤهم فداء لهذا الوطن وسلامة أهله، مشددة على أن الإرهاب لن يستطيع إضعاف الدولة المصرية.