الأرصاد :الطقس شديد الحرارة..ورياح مثيرة للرمال

( مصراوى )

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يستمر الطقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارًا معتدل ليلًا، بينما يبدأ الانخفاض غربًا ويتقدم نحو الداخل في نهاية الفترة.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا مع فرصة لسقوط الأمطار غربًا، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق كما تنشط على خليج السويس في نهاية الفترة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

كما يتوقع خبراء الهيئة بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط يكون معتدلًا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية وحالة البحر الأحمر يكون معتدلًا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 19 38

وسط الدلتا 18 37

الإسكندرية 14 23

بلطيم 13 25

مطروح 15 22

السلوم 15 22

سيوة 15 24

بورسعيد 18 34

دمياط 14 25

العريش 22 35

رفح 20 34

الإسماعيلية 19 37

السويس 20 38

رأس سدر 21 33

نخل 20 37

نويبع 23 34

طابا 19 32

كاترين 12 29

الطور 17 33

شرم الشيخ 22 33

الغردقة 20 33

مرسى علم 21 34

الفيوم 17 39

بنى سويف 16 38

المنيا 15 38

أسيوط 17 39

سوهاج 17 39

قنا 19 39

الأقصر 19 39

أسوان 22 40

أبوسمبل 21 40

الوادي الجديد 19 40

شلاتين 21 32

أبو رماد 21 32

راس حدربة 23 31

حلايب 23 31