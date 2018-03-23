اللواء أبو بكر الجندي: احترم مجلس النواب المصري .. وما نقل على لساني حول أعضاء البرلمان غير صحيح

كتب : السيد الحراني

قال اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية أن ما نقل على لسانه حول قوله "القي طلبات توصيات أعضاء مجلس النواب فى الزبالة " كان نقل غير صحيح وغير دقيق، وكان الهدف منه التشويش على ما تحققه الوزارة من إنجازات تصب في مصلحة المواطن المصري.

واضاف الجندي ان ما حدث اليوم كان بعد افتتاحه لبعض المشروعات الجديدة في محافظة قنا وأثناء لقاءه مع بعض أعضاء مجلس النواب وقيادات العمل المحلي بالمحافظة دخل في نقاش مع شاب من الذين حضروا اللقاء ويبدو أن هذا الشاب كان قد رسب في أحد المسابقات التي عقدتها الوزارة خلال الفترة الماضية فجاء ردي علية بالنص ( رسوبك في المسابقة يشير إلى ان الناجح كان هو الذي استحق ذلك، ولا اعترف بالمحسوبية والوساطات والتدخلات الشخصية من اجل تمييز البعض على البعض سواء كانت تلك التدخلات من معارف او اعضاء مجلس نواب، والتوصيات التي تميز بين الأفراد القي بها فى الزبالة ) .

وأشار الوزير انه يحترم كل مواطن مصري ويحترم مجلس النواب المصري العريق وجميع نوابه الشرفاء.

وأكد الجندي انه يستقبل بشكل دائم السادة أعضاء مجلس النواب ويستمع إلى مقتراحاتهم ويناقشهم في خطط الوزارة نحو التنمية في محافظات مصر المختلفة ودائما كانت ومازالت اقتراحاتهم محل نظر واهتمام.