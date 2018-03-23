​ندوة بـ"علوم عين شمس": السيول أكثر الكوارث الطبيعية التي هددت مصر

كتب- محمد قاسم:

افتتح الدكتور أحمد إسماعيل عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، مساء الخميس، ندوة "الخريطة القومية للسيول" بحضور الدكتور أشرف عبد العاطى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبدالعال حسن مستشار هيئة الثروة المعدنية للشئون الفنية ورئيس مجلس إدارة شركة سيناء للمنجنيز سابقاً.

واستهل الدكتور عبد العال حسن، الندوة بالتعريف بأنواع الكوارث الطبيعية كالزلازل والسيول والتصحر والعواصف الرملية والأعاصير وغيرها، لافتًا إلى أن السيول تعد من أكثر الكوارث الطبيعية التي تهدد مصر.

ولفت إلى أن مصر تعرضت لنحو 24 حادثة سيول أسفرت عن وفاة أكثر من 11 ألف مواطن، وتضرر 572 ألف أسرة وخسارة مالية تقدر بما يزيد عن 500مليون جنيه، مما يوضح ضخامة حجم الكارثة، خلال العقد الماضي.

وأوضح أن السيول تأتي نتيجة لزيادة غير طبيعية في كمية المطر في منطقه محددة تقضي على الأخضر واليابس وتهدد صحة الإنسان واقتصاد البلاد.

وأردف أن أشهر السيول التي ضربت مصر في عام 1994 والتي أسفرت عن خسائر فادحة في البحر الأحمر والصعيد بالكامل صاحبها نشوب حريق فى منطقة "درونكا " قرب أسيوط وتسببت في احتراق مخزن وقود، وكذلك سيل العريش عام 1947 والذي دمر حوض وادي العريش وظلت السيول مستمرة على مدار ثلاثة أيام وتسببت بضرر بالغ على الأراضي الزراعية.

كما تعرضت مناطق نويبع وسيناء وشرم الشيخ وطابا وسوهاج وأسيوط أكثر من مرة للسيول.

وأكد مستشار مستشار هيئة الثروة المعدنية للشئون الفنية، على عظمة أجدادنا الفراعنة حيث بنيت الآثار بكيفية وطبيعة جغرافية لم تتأثر مطلقا بالسيول، مشددًا على أهمية الاستفادة من مياة السيول وتخزينها.