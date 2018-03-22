إحباط محاولتي تهريب أدوية و"شيش إلكترونية" من مطار القاهرة

القاهرة- أ ش أ:

أحبطت جمارك مطار القاهرة، محاولتي تهريب كمية من الأدوية ومستلزمات الشيش الإلكترونية المحظور استيرادها.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك -في تصريح اليوم- إنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من الأردن، وبتفتيش حقائبه تبين وجود كمية كبيرة من الأدوية.

وأضاف المصدر أنه تم أيضا ضبط كمية كبيرة من مستلزمات الشيش الإلكترونية المحظور استيرادها مع راكبة قادمة من الكويت.

وقرر محمد قناوي مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 2 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري تهرب جمركي وتحريز المضبوطات.

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