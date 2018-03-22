مصر تُعيد فتح "معبر رفح" لمدة يومين

القاهرة- أ ش أ:

قررت السلطات المصرية ، فتح معبر رفح في الاتجاهين، غدًا الجمعة وبعد غد السبت، وذلك لعبور العالقين والحالات الإنسانية والمساعدات.

كانت مصر أصدرت قرارًا في 21 فبراير الماضي، بإغلاق المعبر في كلا الاتجاهين لأسباب أمنية تتعلق بالعملية الشاملة سيناء 2018، وتعذّر عبور الأشقاء الفلسطينيين على متن حافلات على طريق رفح الدولي، وذلك بعد عبور 12 حافلة و115 مسافرًا عالقًا.