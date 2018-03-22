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مصر تُعيد فتح "معبر رفح" لمدة يومين

11:30 م الخميس 22 مارس 2018
مصر تُعيد فتح "معبر رفح" لمدة يومين

معبر رفح

القاهرة- أ ش أ:

قررت السلطات المصرية ، فتح معبر رفح في الاتجاهين، غدًا الجمعة وبعد غد السبت، وذلك لعبور العالقين والحالات الإنسانية والمساعدات.

كانت مصر أصدرت قرارًا في 21 فبراير الماضي، بإغلاق المعبر في كلا الاتجاهين لأسباب أمنية تتعلق بالعملية الشاملة سيناء 2018، وتعذّر عبور الأشقاء الفلسطينيين على متن حافلات على طريق رفح الدولي، وذلك بعد عبور 12 حافلة و115 مسافرًا عالقًا.

هذا المحتوى من

Asha
معبر رفح لعملية الشاملة 2018 يناء

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