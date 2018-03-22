​وليد عوني: فرقة الرقص المسرحي الحديث أثبتت نفسها بعد 10 سنوات متاعب

كتب- محمد عاطف:

عقدت دار الأوبرا المصرية مساء الخميس، مؤتمرًا صحفياً احتفالاً بمرور 25 عاما على إنشاء فرقة الرقص المسرحي المعاصر، بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والمخرج الكبير وليد عوني مؤسس الفرقة ومديرها الفني الأول، ومناضل عنتر المدير الفني الحالي للفرقة، وأحد تلاميذ "عوني".

ومن جانبه أثنى رئيس دار الأوبرا، على أداء "عوني" خلال تأسيس الفرقة، مؤكدا أن الفرقة تعد الأولى من نوعها في مصر والعالم العربي، وكان للفنان فاروق حسني دور مهم وكبير في تأسيسها، حيث انطلقت مسيرتها لتحقق نجاحا كبيرا، نتج عنه العديد من العروض خلال تاريخ الفرقة.

وأضاف صابر: "اتفقنا مع عوني على تقديم عدد من الأعمال الفنية الجديدة، كما سيتم إعادة العروض التي تم تقديمها قبل ذلك، وعلى رأسها عرض ايكاروس والذي سيتم تقديمه يومي ٣،٤ أبريل المقبل".

أما الفنان العالمي وليد عوني فقال: "لقد واجهت متاعب كبيرة في بداية عمل الفرقة وعلى مدار العشر سنوات الأولى من العمل حتى أنني تعذبت في ترسيخ وتوصيل هذا الفن الوليد إلى الجمهور الذي لم يكن يستوعب هذا الفن التعبيري الذي يحتاج إلى متخصصين لقراءته وفهمه، نظرًا لأن العروض كلها تعتمد بشكل كلي على لغة الجسد وليس اللغة العربية، وهو ما كان صعبا على المتلقى والفرقة الوليدة خاصة أن كل أعضائها كانوا من حديثي السن ولا خبرة فنية لهم".

أما الفنان مناضل عنتر مدير الفرقة فتحدث عن تجربته الشخصية ودراسته مع وليد عوني، مؤكدا أنه محظوظ لأنه تعلم على يد "عوني" فضلا عن تلقيه التعليم الكلاسيكي بأكاديمية الفنون، وهو ما أفاده بشكل كبير وأدى إلى صقل موهبته.