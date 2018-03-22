"التعليم" تكشف حقيقة "نصب مدير مدرسة القدس على الطلاب" - فيديو

تبت- ياسمين محمد:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو يوضح تظاهر مجموعة من الطلاب داخل فناء مدرسة القدس الابتدائية والإعدادية الواقعة بمنطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة، مرددين هتافات "عايزين فلوسنا".

وزعم رواد الموقع، أن التظاهر يرجع لنصب مدير المدرسة على الطلاب، بعد أن حصّل من كل منهم 5 جنيهات مقابل إقامة حفل عيد الأم، دون إقامة الحفل، ما اضطر الطلاب للتظاهر داخل فناء المدرسة، وإحداث حالة من الهرج، وتكسر أجزاء من أثاث المدرسة. كما تداول رواد "فيسبوك" مقطعًا آخر لعدد من الطلاب يلقون سيارة أمام مدرسة بالحجارة.

وتواصل مصراوي مع أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، للتحقق من الواقعة، وأفاد خيري بأن الواقعة لا علاقة لها بحفل عيد الأم أو النصب على الطلاب.

وقال خيري إنه بالتواصل مع إلهام إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أفادت، أن المدرسة أقامت حفل السيرك المصرح به من قبل الأمن لطلاب المرحلة الابتدائية، ونظرًا لأن المدرسة فترتين صباحية ومسائية، تم الاتفاق على عقد حفلتين، ومرت الحفلة الأولى بالفترة الصباحية بسلام وانبهر بها الطلاب الحاضرين.

وأضاف خيري، أنه خلال حفل الفترة المسائية لم يكن الأمر مرتبًا، نظرًا لحضور الطلاب مصطحبين أولياء أمورهم وأفراد أسرهم، ما أدى إلى زيادة الأعداد، وهو ما يعد مخالفة، لذا اضطر مدير المدرسة بإلغاء حفل الفترة المسائية وتأجيلها لليوم التالي لإعادة تنظيمها.

وأوضح خيري، أن القرار لم يعجب بعض الحاضرين، فهتفوا: "عايزين فلوسنا"، وألقوا الحجارة على العاملين بالسيرك، ما اضطر العاملين بالمدرسة لإخراجهم، إلا أن الطلاب تهجموا على سيارة صاحب السيرك، إلى أن حضر الأمن لغنهاء المشكلة.

وتابع خيري أن لجنة من مديرية التربية والتعليم بالجيزة، توجهت للمدرسة لإزالة أي معوقات تمنع الدراسة في اليوم التالي، وإعادة تنظيف وتنظيم المدرسة، وحصر تلفيات المدرسة وإصلاحها دون أي تكلفة على المدرسة أو الإدارة التعليمية، وحضر محقق الشؤون القانونية لمجازاة من تسبب في أي خطأ.

وقررت مديرة مديرية التربية والتعليم، تغيير مدير الفترة المسائية بالمدرسة، وتعيين مدير عام لإدارة المدرسة بالكامل، حيث إن المدرسة تضم طلابًا بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، بكثافة حوالي 7000 طالب، وهي من المدارس عالية الكثافة، نظرًا لظرف ووضع المنطقة.

كما قررت مديرة المديرية، إلغاء أي احتفالات من هذا النوع بالمدرسة بسبب كثافتها.



