 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

ريهام سعيد شعب ورئيس انتخابات الرئاسة عيد الأم العملية الشاملة 2018 محمد صلاح

صرف 800 جنيه مكافأة للعاملين بهيئة الأرصاد الجوية

08:01 م الخميس 22 مارس 2018
صرف 800 جنيه مكافأة للعاملين بهيئة الأرصاد الجوية

شريف فتحي وزير الطيران المدني

كتب- طه عبيد:

قرر شريف فتحي وزير الطيران المدني، الخميس، صرف مكافأة لجميع العاملين بالهيئة العامة للأرصاد الجوية 800 جنيها، لتحفيزيهم على مواصلة الجهد والعطاء والتفاني في العمل.

جاء ذلك خلال احتفال الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بمرور 68 عاما على اليوم العالمي للأرصاد الجوية، وحضر الاحتفال المهندس هاني العدوي رئيس سلطة الطيران المدني، نيابة عن وزير الطيران المدني شريف فتحي .

مكافأة العاملين هيئة الأرصاد الجوية وزير الطيران المدني

الخبر التالى:

"التعليم" تكشف حقيقة "نصب مدير مدرسة القدس على الطلاب" - فيديو

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان