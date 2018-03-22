صرف 800 جنيه مكافأة للعاملين بهيئة الأرصاد الجوية

كتب- طه عبيد:

قرر شريف فتحي وزير الطيران المدني، الخميس، صرف مكافأة لجميع العاملين بالهيئة العامة للأرصاد الجوية 800 جنيها، لتحفيزيهم على مواصلة الجهد والعطاء والتفاني في العمل.

جاء ذلك خلال احتفال الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بمرور 68 عاما على اليوم العالمي للأرصاد الجوية، وحضر الاحتفال المهندس هاني العدوي رئيس سلطة الطيران المدني، نيابة عن وزير الطيران المدني شريف فتحي .