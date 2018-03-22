"الأعلى للإعلام" يطلق موقع متخصص في أخبار قارة أفريقيا.. غدًا

كتب- مصطفى علي:

أعلن الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الخميس، أن المجلس سيطلق غدا الجمعة موقعا إلكترونيا يخص مركز التدريب والدراسات الإعلامية يهتم بكل ما يخص المتدربون الأفارقة وكل ما يخص القارة الأفريقية من أخبار.

جاء ذلك خلال حفل ختام الدورة التدريبية التاسعة عشر للإعلاميين الأفارقة الناطقين باللغة العربية التي نظمها مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس الأعلى للإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، والذي حضره السفير محمد ماضي ممثل وزارة الخارجية المصرية وعدد من سفراء الدول الأفريقية المشاركة بالدورة، وأحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى، وعدد من قيادات الصحافة والإعلام بالشرق الأوسط.

وأكد مكرم محمد أحمد للإعلاميين الأفارقة وسفراء الدول الأفريقية المشاركة بالدورة التدريبية حرص مصر على أداء واجبها تجاه أشقائها الأفارقة من خلال إقامة تلك الدورات التدريبية للإعلاميين الأفارقة، موضحا أن مهمة المركز الأساسية هي تنسيق وتعظيم الأداء الحرفي والمهني لمهنتي الصحافة والإعلام.

وأشار مكرم، إلى أن المجلس يسعى لتطوير المركز نحو الأفضل، قائلاً: "لم نجد شىء أبدع من أن ندرب أشقائنا الأفارقة من أجل وحدة الفكر الأفريقي ووحدة أفريقيا، فأهم واجباتنا بالمجلس كيف نؤدي واجبنا تجاه الزملاء الأفارقة".

ولفت إلى أن الإعلاميين الأفارقة عليهم دور هام في تطوير المركز بتسليط الضوء على ما يجدوه من سلبيات وكتابة ملاحظاتهم وتوصياتهم وتقديم تقييم حقيقي في نهاية كل دورة حتى يستطيع المجلس أن يفيدهم بشكل أكبر، متمنياً أن يكون هناك تواصل دائم بين خريجي هذا المركز والقائمين عليه من أجل خدمة أفريقيا ومعرفة المزيد عن مشاكل القارة ووضع الخطط المستقبلية لقيادة القارة نحو التنمية والتقدم.

من جانبه، أعرب المتحدث باسم الإعلاميين الأفارقة المشاركين بالدورة عن شكره وتقديره لمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفا إياه بالمفكر الحكيم لكل ما يبذله من جهود لتقدم مصر بلدهم الثاني ولقارة أفريقيا ككل.

وأكد أن المتدربين اعتبروا أنفسهم سفراء لجمهورية مصر العربية لدى بلادهم الأفريقية، بعد أن استطاعوا من خلال تلك الدورة أن يحصلوا على كم مكثف ومفيد من المعلومات التي ستمكنهم من أن يقودوا المركب الإعلامي للاتجاه السليم لتلافي فقدان الثقة والمصداقية لدى شعوب أفريقيا.

وقدم المتحدث باسم المتدربين خالص الشكر والتقدير لمجهودات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد وأحمد سليم أمين عام المجلس وطاقم العمل بالمركز على تنظيم هذا الحدث الذي يهدف إلى تعزيز فرص الإعلام في البلاد الأفريقية، مؤكداً على أن هذا التدريب يعد تعبيرا عن حيوية التعاون الدولي بين دول أفريقيا ومصر في إطار الشراكة من أجل التنمية المستدامة.

وأضاف أن المتدربين سيبذلون قصارى جهدهم لتمثيل مصر في بلادهم الأفريقية، ونقل الصورة الصحيحة بشأن اهتمام رؤسائها واجتهادهم في تحقيق توحيد صوت القارة بغرض تصحيح صورتها على مستوى العالم.

وقدم الإعلاميون الأفارقة لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعض التوصيات من أجل الدورات القادمة لتصبح أكثر نجاحا، تلخصت في إعداد دورات تدريبية متقدمة تتيح فرصة لهم للتدريب مرة أخرى من أجل تحقيق التكامل في المعلومات، وإنشاء موقع إلكتروني أفريقي خاص بأخبار القارة مع الاستمرار في التنسيق والتواصل مع المتدربين بعد الدورة.

وفي نهاية الحفل قام رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع عدد من سفراء الدول الأفريقية بتسليم شهادات التخرج للإعلاميين الأفارقة المشاركين بالدورة، متمنين لهم عودة سالمة لبلادهم.