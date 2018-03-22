17 مكتبًا بالسعودية لخدمة الحجاج المصريين.. تعرف عليها

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية، أن المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية خصصت 17 مكتبًا لتقديم خدمات الحج السياحي خلال موسم الحج المقبل.

وأوضحت الغرفة في بيان لها، أنه تم تشكيل أكثر من لجنة مشتركة بين المؤسسة والغرفة، تكون مهام الأولى منها، معاينة الخيام بالمشاعر المقدسة قبل تسلمها من قبل الشركات السياحية والتدخل لتذليل أية عقبات قد تطرأ، بينما يكون مهام اللجنة الثانية، متابعة أداء مكاتب مقدمي الخدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة وكذلك الشركات السياحية لرصد أي قصور يؤثر سلبا على جودة الحج.

ولفتت الغرفة إلى أنه جرى الاتفاق على ضرورة التواصل الدائم بين الجانبين والحجاج، بالإضافة إلى ضرورة إبلاغ الشركات بأن تكون العقود مع شركاء العمل بمكاتب الطوافة والالتزام بما سيرد من قواعد في العقود الموقعة بين المؤسسة والغرفة واللجنة العليا، لكي لا تحدث خلافات في كل بنود التعاقد كالخدمات والأسعار المتفق عليها.

وأوضحت الغرفة أن 4 مكاتب مخصصة لـ12 ألف حاج "بري"، و4 مكاتب لحجاج المستوى الاقتصادي وعددهم 12 ألف حاج، و4 مكاتب لحجاج مستوى 4 نجوم وعددهم 4 آلاف حاج، و5 مكاتب لحجاج مستوى 5 نجوم وعددهم 8 آلاف حاج.

يذكر أن حجاج السياحة هذا العام 36 ألف حاج، بالإضافة إلى 5 آلاف حاج آخرين للهيئات والنقابات يؤدون الفريضة من خلال شركات السياحة.