الصفقة بـ80 مليون دولار.. توقيع عقود تصدير لحوم إثيوبية إلى مصر

أديس أبابا- أ ش أ:

وقعت شركتا (الفوز تريدينج) الإثيوبية و(ترست جروب) المصرية، الخميس، في أديس أبابا، عقود تصدير اللحوم الإثيوبية إلى مصر، في إطار صفقة كبري تبلغ قيمتها حوالي 80 مليون دولار بواقع تصدير 4 آلاف رأس من العجول وألفي جمل شهرياً ولمدة سنتين.

يأتي ذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون التجاري بين مصر وإثيوبيا ، ورغبة من رجال الأعمال في إضفاء الطابع التعاوني بين البلدين وتفعيل العلاقات علي المستويين التجاري والاقتصادي.

وشهد مراسم التوقيع علي العقود وزير الزراعة الإثيوبي، وبحضور السفير أبو بكر حفني محمود سفير جمهورية مصر العربية بأديس أبابا الذي رحب بهذا التحرك من قبل رجال الأعمال في البلدين، موضحاً أن هذه الصفقة تأتي اتساقاً مع أعمال اللجنة العليا المشتركة الأولي التي عقدت بالقاهرة علي مستوى القمة في يناير 2018، وعقد خلالها اجتماع موسع ضم رئيس الوزراء الإثيوبي وعدد كبير من رجال الأعمال، حيث تم الاتفاق علي أهمية تعزيز أطر التعاون التجاري والاستثماري بين الدولتين.

وعلي صعيد متصل، استقبل اليوم السفير أحمد أبو خضره رئيس مجلس إدارة شركة (ترست جروب) الطرف المصري في الصفقة، حيث تناول اللقاء وجهات النظر حول كيفية تعزيز سبل التعاون التجاري، بما يصب في صالح كافة الأطراف، وأشاد السفير بتحركات رجال الأعمال المصريين ورغبتهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأكد استعداده الكامل في المساعدة علي إزالة أية عقبات قد تقف حائلاً أمام رجال الأعمال والمستثمرين المصريين في إثيوبيا، مشيراً إلى تطلعه لتنفيذ نتائج اجتماع رئيس الوزراء الإثيوبي مع عدد من رجال الأعمال علي هامش القمة المشتركة في يناير 2018 والتي دعا خلالها رئيس الوزراء الإثيوبي إلى ضرورة عقد اجتماع لمجلس رجال الأعمال المصري ـ الأثيوبي خلال العام الجاري في أديس أبابا.​