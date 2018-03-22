​وزير البيئة يستعرض سبل التعاون مع السفير الإيطالي

القاهرة- أ ش أ:

استعرض وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، اليوم الخميس، مع السفير الإيطالي بالقاهرة جامباو لوكانتيني، ووفد إحدى الشركات الإيطالية المتخصصة في مشروعات البنية التحتية للغاز، عددا من المشروعات البيئية التي يمكن التعاون فيها في مجال استخدام الغاز كأحد مصادر الطاقة في عدد من المجالات لتقليل الانبعاثات الملوثة الناتجة عن استخدام الوقود التقليدي.

وتناول الجانبان -وفقا لبيان صادر عن الوزارة-، سبل إنتاج الطاقة من المخلفات والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، حيث تحدث الجانب الإيطالي عن إمكانية تعبئة الموارد الأوروبية لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة في مصر بدلا من أوروبا للميزة النسبية لمصر من وفرة في موارد الطاقة المتجددة.

واستعرض الوزير - خلال اللقاء - التجربة المصرية في مجال إنتاج (البيوجاز) من مخلفات الحيوانات، والتحول لاستخدام الغاز في السيارات بدلا من البنزين والسولار.

وأبدى الجانب الإيطالي رغبته في التعاون، وإمكانية توقيع مذكرة تفاهم في هذا الصدد، حيث تم الاتفاق على بحث مجالات التعاون المقترحة من خلال تبادل الآراء مع الجهات المعنية والحصول على الموافقات المطلوبة، وذلك في إطار حرص وزارة البيئة على دمج البعد البيئي في مجال الطاقة في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة.