​لميس الحديدي تزور محمد صلاح بمقر إقامة المنتخب في زيوريخ

القاهرة- مصراوي:

جمعت صورة الإعلامية لميس الحديدي بنجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزى محمد صلاح، حيث تم التقاطها بالفندق مقر إقامة المنتخب في زيوريخ صباح اليوم الخميس.

لميس الحديدي سافرت مساء أمس الأربعاء، خصيصاً لحضور مباراة مصر والبرتغال في إطار استعدادات المنتخب لكأس العالم وهي المباراة التي ستقام غداً الجمعة بملعب ليتس جراوند الذي يبعد 15 دقيقة عن الفندق مقر إقامة المنتخب المصري.

