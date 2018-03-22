"مصر للطيران" تعلن عن خصومات على رحلات موسكو لتشجيع السفر

كتب - طه عبيد:

أعلنت شركة "مصر للطيران"، الخميس، تقديم خصم على أولى رحلاتها إلى العاصمة الروسية موسكو، والمقرر انطلاقها في 12 أبريل المقبل، عقب انتهاء موافقات الجانب الروسي.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الخصم بنسبة 50% على درجة رجال الأعمال، و35% خصم على الدرجة السياحية، موضحًا أن الحجز مستمر حتى 29 مارس الجاري وذلك لتشجيع حركة السفر بين البلدين مع بدء استئناف الحركة منذ توقفها في نوفمبر 2015.

وكانت الشركة الوطنية مصر للطيران، أعلنت تشغيل رحلاتها إلى موسكو 12 أبريل المقبل، بـ3 رحلات أسبوعياً أيام الأحد والثلاثاء والخميس على أن تخضع الرحلات لإجراءات أمنية إضافية، وفقا للبروتوكول الذي تم توقيعة بين شريف فتحي وزير الطيران المدني ووزير النقل الروسي.