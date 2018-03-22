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"دعم مصر" ينظم لقاءً جماهيريا لحث "أعضاء التمريض" على المشاركة في الانتخابات

04:22 م الخميس 22 مارس 2018
"دعم مصر" ينظم لقاءً جماهيريا لحث "أعضاء التمريض" على المشاركة في الانتخابات

"دعم مصر" ينظم لقاءً جماهيريا لحث "أعضاء التمريض"

كتبت- مروة شوقي:

شاركت مجموعة من نقابة التمريض المنضمة لائتلاف دعم مصر، في لقاء تجميعي بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، صباح اليوم الخميس، بحضور 1700 من أعضاء النقابة، في إطار جهود الائتلاف، لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

ودعت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، خلال كلمتها، إلى التمسك بالحق الذي كفله الدستور بالمشاركة الإيجابية.

وقالت نقيب التمريض، إن الوطن استطاع خلال السنوات الأربع الماضية بناء بنية تحتية من المشروعات القومية العملاقة التي تمكن مصر من العبور إلى المستقبل.

وتابعت: "ما تحقق يتطلب مواطنا واعيا بحقوقه ومتمسكا بها، والمشاركة في مقدمة هذه الحقوق وعلينا جميعا ألا نتقاعس عن القيام بها".

 

أعضاء التمريض نقابة التمريض ائتلاف دعم مصر

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