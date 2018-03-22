التعليم تعقد ندوة للتوعية بالجرائم الإلكترونية ومخاطر الإنترنت

كتبت- ياسمين محمد:



عقدت الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم، ندوة بعنوان "الجرائم الإلكترونية ومخاطر الإنترنت"، بمشاركة اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية الأسبق لشؤون الأمن المعلوماتي.



وبحسب بيان صحفي، اليوم الخميس، حضر الندوة: هشام السنجرى رئيس قطاع الأنشطة والخدمات، اللواء كمال سعودى رئيس الإدارة المركزية لشئون الكتب، أحمد المصرى رئيس الإدارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية، وعدد من القيادات والعاملين بالوزارة بجميع المحافظات عبر شبكات الفيديو كونفرانس.



وفى هذا السياق، أكدت إيناس صبحى مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني، على أهمية دور الإنترنت وتطور الثورة المعلوماتية بصورة سريعة، مشيرة إلى أن لكل عصر جرائمه، وفي عصر الانترنت أخذت الجرائم الإلكترونيًا أشكالًا عديدة تتلائم والتطور التكنولوجي السريع، لذا وجب محاربة كل أنواع الفكر الغاشم والقرصنة الإلكترونية.



وخلال الندوة، أوضح اللواء محمود الرشيدى مفاهيم: العولمة، الثورة المعلوماتية، والانترنت، مؤكدًا أن المعلومات والاتصالات أصبحت حياتنا وليست جزء منها، وأصبحت الركيزة الأساسية في عملية التنمية، وتعتبر الجرائم الإلكترونية أخطر ما يميز هذا العالم التكنولوجى، وقد ازدادت بصورة مكثفة من خلال استخدام الإنترنت بصورة غير مشروعة مثل: انتحال الصفة، النصب، الغش، اختلاس كروت الائتمان، سرقة البريد الإلكتروني، إطلاق الشائعات، السب والقذف، القرصنة الإلكترونية، التنظيمات الإرهابية واستقطاب الشباب صغار السن لتجنيدهم بالجماعات المتطرفة، شبكات التجسس العالمية، وشن الحروب المعلوماتية والثورات وتدمير الدول من خلال مواقع التواصل المعلوماتى).



ونوه الرشيدى إلى جهود الدولة في مكافحة هذه الجرائم، وأهمية إصدار تشريعات جديدة لحماية المواطنين وتقنين الأوضاع لمكافحة الإرهاب الإلكتروني، وضرورة اتخاذ الاحتياطات لحماية أنفسنا وأبنائنا أثناء استخدام هذه التقنيات.