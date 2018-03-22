محافظ القاهرة يجري حوارًا مع أطفال مبادرة الإرادة المصرية للتعليم والتعلم

كتب- السيد الحراني:

التقى المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، مبادرة الإرادة المصرية لتعليم والتعلم، برعاية الدكتور مدحت الشريف، عضو مجلس النواب، عن مصر الجديد، والذي يتولى رعاية طلاب المدارس الحكومية بالمرحلة الابتدائية بمصر الجديدة، من خلال برامج تعليمية ودورات تدريبية في اللغة الانجليزية والحاسب الآلي وندوات ثقافية والتدريب علي كيفية البحث العلمي.

ووتركز المبادرة، حسب بيان للمحافظة الخميس، على إدراك تطوير مفهوم الطالب بعيدا عن الكتاب المدرسي، من خلال زيارات ميدانية لأهم المزارات بالقاهرة، وكذلك المؤسسات الحكومية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والآثار ومحافظة القاهرة، عقب الزيارة الميدانية لطلاب لمبادرة ممثلي من عدد 5 مدارس حكومية، تفقدوا خلالها منطقة القاهرة الخديوية وشارع الألفي ومسجد أحمد بن طولون ومتحف الكريتلية.

وخلال اللقاء، وجه الأطفال أكثر من 35 سؤالا لمحافظ القاهرة، تمثلت في التعرف على منظومة النظافة، والعمل على تحسينها ومتابعة المشروعات الكبري بالقاهرة، والمطالبة بالاهتمام بالتعليم الفني، والتعرف على جهود المحافظة في التصدي لظاهرة التسول وأطفال الشوارع، والفرص المتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة التي يمكن أن تقدمها المحافظة، وأهمية انتشار المبادرات التي تطلقها المحافظة مثل "خليك زى آدم" وترشيد استهلاك المياه.

وأكد المحافظ خلالها على سعادته بمدى استيعاب الأطفال للمشاكل المعاصرة لهم.