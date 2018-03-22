مايا مرسى تشارك فى احتفال مشروع وظائف لائقة لشباب مصر

كتب- السيد الحراني:

شاركت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى احتفال الشركة المصرية "ميثانكس" ومنظمة العمل الدولية، ضمن مشروع وظائف لائقة لشباب مصر، الممول من جانب كندا، بالتنفيذ الناجح لأول تدريب من خلال برنامج "صاحبات المشروعات الصغيرة يمضين قدما" والذى يقدم لعدد 108 سيدة في دمياط ويقام بالشراكة مع المجلس.

شهد الاحتفال - حسب بيان الخميس - حضور الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، والسفير جيس داتون، سفير كندا لدى مصر، وبيتر فان غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدوية بالقاهرة، وبراد بويد، نائب الرئيس الأول للموارد المؤسسية بشركة ميثانكس، ومحمد شندي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية ميثانكس.

وفى كلمتها أكدت الدكتورة مايا مرسي، أن تمكين المرأة يأتي ضمن الأولويات الاستراتيجية للحكومة المصرية، معبره عن سعادتها لمشاهدة مشاركة مجتمع الأعمال في دعم رحلة البلاد في اتجاه تلبية طموحات المرأة المصرية.

وصرح بيتر فان غوي، أن التدريب يعلم المرأة طريقة تطوير السمات الريادية الشخصية والحصول على دعم من خلال المجموعات والشبكات والمؤسسات المعنية بتطوير المشروعات.

يناقش تدريب "صاحبات المشروعات الصغيرة يمضين قدما" الاحتياجات العملية والاستراتيجية لصاحبات المشروعات الصغيرة من ذوي الدخل المنخفض عن طريق تدعيم المهارات الأساسية لإدارة الأعمال والأشخاص. ​