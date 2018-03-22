مصدر في "التعليم العالي" يوضح موقف الوزارة من أزمة حسين الشحات

كتب- محمد قاسم:

قال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي، إن الوزارة لم ترد إليها أي طلبات بشأن أزمة امتحانات اللاعب حسين الشحات، لاعب منخب مصر ونادي العين الإماراتي.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي أنه في حالة أي وصول أي طلب بشأن "الشحات" ستدرسه الوزارة في كافة جوانبه القانونية والجوانب الإنسانية أيضًا بما يحافظ على مستقبل الطالب.

كانت سماح عمار، عضو مجلس إدارة مصر المقاصة، قالت إنها سترسل مذكرة رسمية إلى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، خلال الأسبوع المقبل، لحل أزمة امتحانات حسين الشحات، لاعب المقاصة والمنتقل حديثا للعين الإماراتى.

ويواجه الشحات، أزمة بفصله من المعهد، بعد استنزاف جميع الأعذار، في حالة عدم مثوله لامتحانات الدور الثاني بالفرقة الأولى، المقرر لها 20 أبريل المقبل، وهو موعد لا يتناسب وظروف الشحات لارتباطه مع فريقه الحالي العين الإماراتي بمباريات خلال تلك الفترة.

وكان الشحات قد اعتذر عن امتحانات السنة الأولى على مدار ثلاث سنوات متتالية، وتعد هذه السنة الرابعة، ولا يحق له الاعتذار، علما بأنه نجح بامتحانات الدور الأول بالمعهد.​