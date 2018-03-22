رابطة الطيارين تفصل رئيس مصر للطيران للخطوط من عضويتها

كتب- طه عبيد:

قرر مجلس إدارة رابطة طيارين الخطوط الجوية، فصل الطيار شريف عزت، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، من عضوية الرابطة لتعمده الإضرار بمصالح الطيارين، واهدار حقوقهم والتهرب من حل مشاكلهم وذلك فى بيان رسمى أصدارته رابطة الطيارين.

نوه البيان إلى أن مجلس إدارة الرابطة قرر فصل الطيار شريف عزت، من عضوية الرابطة ومن صندوق التكافل، وقصر التعامل فيما يخص الطيارين مع الطيار هانى عزمي، رئيس قطاع العمليات، وصفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وقرر المجلس عقد اجتماع بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية مع جموع الطيارين، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية لتأيد قرار الفصل، الذي جاء بشكل مفاجئ للجميع في هذا التوقيت خاصة أن الشركة تضم اكثر من ألف طيار على مختلف الطرازات. ​